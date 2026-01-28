Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Mundingstraße - Mercedesfahrer beschädigt Zaun des Tennisvereins und flüchtet - Polizei sucht Zeugen! (26.01.2026)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen auf der Mundingstraße ereignet hat. Gegen 06.45 Uhr fuhr ein Mann mit einem weißen Mercedes mit Schweizer Kennzeichen auf der Straße "Im Glockenziel" in Richtung Mundingstraße. Im Bereich der Einmündung zur Mundingstraße rutschte er auf der glatten Fahrbahn mit seinem Wagen gegen das Tor des dortigen Tennisvereins. Nachdem ein Zeuge den Fahrer ansprach, gab dieser vor, die Polizei bereits verständigt zu haben und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Während dessen befand sich ein weiterer Zeuge, der mit einem VW T-Cross unterwegs war vor Ort. Insbesondere dieser Zeuge, als auch weitere, die die Unfallflucht beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell