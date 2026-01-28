Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Autoaufbruch (26.01.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf der Bussardstraße hat sich am Montag, gegen 21:45 Uhr, ein Autoaufbruch ereignet zu dem Zeugen gesucht werden. Zwei bislang unbekannte Männer verschafften sich Zugang zu einem am Fahrbahnrand abgestellten Fiat Doblo. Sie entnahmen aus dem Wagen mehrere Werkzeuge und luden sie in einen silbernen Saab mit einem Duisburger Kennzeichen. Anschließend flüchteten sie, allerdings ohne ihr Auto. Dieses blieb an Ort und Stelle stehen. Die durch einen Anwohner verständigte Polizei beschlagnahmte den Saab, inklusive der gestohlenen Werkzeuge. Die zu Fuß flüchtenden Täter sucht nun die Polizei in Villingen und bittet, unter der Nummer 07721 / 6010, um Hinweise.

