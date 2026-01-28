Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung nach gescheitertem Autoverkauf (27.01.2026)

Blumberg (ots)

Am Dienstag haben sich in Blumberg, um 14 Uhr, zwei Personengruppen getroffen um einen Autohandel abzuwickeln, der jedoch an Streitigkeiten gescheitert ist. Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Tevesstraße sollte das Geschäft vonstattengehen. Doch, nachdem sich die Beteiligten nicht einigen konnten, entwickelte sich eine handfeste Streitigkeit. Ein 38-Jähriger soll gegen den Widerstand der 49-jährigen Besitzerin deren Handy entwendet haben, während im Gegenzug Beleidigungen gefallen sein sollen. Die Polizei schlichtete die erhitzten Gemüter und sucht nun Zeugen, welche die Streitigkeit und deren Entstehung beobachtet haben. Sie können sich, unter der Nummer 07702 / 41066, beim Polizeiposten in Blumberg melden.

