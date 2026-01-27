Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt auf der Alemannenstraße (26.01.2026)

Furtwangen im Schwarzwald - L 173c (ots)

Auf der Alemannenstraße (Landesstraße 173) hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet, in deren Folge die Beamten auch eine Trunkenheitsfahrt festgestellt haben. Die anlassgebende Unfallflucht trug sich, gegen 22 Uhr, zwischen Furtwangen und Vöhrenbach zu, als einem 33-Jährigem in einem Citroen ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Der im Gegenverkehr befindliche Unfallflüchtige geriet auf die Fahrspur des Citroens und zwang ihn zum Ausweichen. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte der junge Mann nach rechts gegen die Leitplanke. Von dort schleuderte er nach links über die Gegenfahrbahn gegen eine Mauer und kam anschließend zum Stehen. Die Bilanz schlägt mit über 20.000 Euro Schaden zu Buche. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurden die Beamten auf einen unbeteiligten Mercedes-Fahrer aufmerksam, der zur Hilfeleistung an die Stelle heranfuhr. Im Gespräch bemerkten die Polizisten das der 42-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über drei Promille. Der Führerschein konnte ihm nicht entzogen werden, da er diesen bereits im Vorfeld abgeben musste. Eine Blutentnahme war die Konsequenz. Der Mercedes blieb an Ort und Stelle stehen. Nach dem unbekannten Autofahrer im Gegenverkehr sucht die Polizei in St. Georgen und nimmt, unter der Nummer 07724 / 949500, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell