Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in die Außenstelle des Landratsamtes ein und entwenden zwei Autos: Polizei bittet um Zeugenhinweise (27.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in die Außenstelle des Landratsamtes in der Straße "Gänsäcker" am frühen Dienstagmorgen.

Im Zeitraum von 00:40 Uhr bis 05:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Landwirtschaftsamtes. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Büroräume des zweistöckigen Gebäudes. Neben Bürotechnik und Bargeld entwendeten die Unbekannten die Schlüssel zu zwei Autos, mit denen sie im Anschluss vom Hof fuhren.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen grauen VW Kombi, TUT-LA 210, sowie einen grauen Mazda CX 5, TUT-LA 77.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell