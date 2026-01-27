POL-KN: (Sulz am Neckar
Lkr. Rottweil) Vandalismus an Grundschule: Polizei bittet um Hinweise (26.01.2026)
Sulz am Neckar (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fall von Vandalismus an der Grundschule Bergfelden. Im Zeitraum von Samstag, 17:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, rissen Unbekannte vier Schilder der Lehrerparkplätze samt Betonierung aus der Verankerung und legten diese rund um die Schule ab. Der Bauhof der Stadt Sulz am Neckar muss sich nun um die Instandsetzung kümmern. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell