Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Renquishausen
Lkr. Tuttlingen) Handwerkerfahrzeug in der Kolbinger Straße aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise (26.01.2026)

Renquishausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs in der Kolbinger Straße. Im Zeitraum von Samstag, 08:30 Uhr, bis Sonntag, 18:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem geparkten Ducato einer Haustechnikfirma. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

