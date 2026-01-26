Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B34 - insgesamt rund 70.000 Euro Blechschaden (24.01.2026)

Bodman-Ludwigshafen, B34 (ots)

Insgesamt rund 70.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 34 zwischen Espasingen und Radolfzell ereignet hat. Gegen 9.30 Uhr war ein 42-Jähriger mit einem Audi Q5 hinter einem VW Golf eines 49-Jährigen in Richtung Radolfzell unterwegs. Im Bereich einer leichten Linkskurve setzte der 42-Jährige zum Überholen des Golfs und eines davor fahrenden Sattelzugs an. Als er sich auf Höhe des VWs befand, zog der 49-Jährige ebenfalls raus, wobei er den Audi seitlich touchierte. Durch den Aufprall kollidierte der Q5 in der Folge mit der Leitplanke, der Golf mit dem Heck des unbekannten Lastwagens, der seine Fahrt jedoch fortsetzte. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

