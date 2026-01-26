Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrzeug eines Lieferdienstes entwendet - Polizei sucht Zeugen (24.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Bruder-Klaus-Straße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Gegen 19.20 Uhr befand sich ein 43-jähriger Mitarbeiter eines Lieferservices im Bereich der Bruder-Klaus-Straße 21. Während er das bestellte Essen zur Haustür brachte, ließ er den Citroen C1 mit laufendem Motor an der Straße stehen. Als er sich im Hausflur befand, hörte der 43-Jährige plötzlich stark quietschende Reifen und sah "sein" Auto in Richtung Schneckenburgstraße davonfahren. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Kurz nach 21 Uhr teilte schließlich ein Verkehrsteilnehmer ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der A81 Höhe Geisingen mit. Die sofortige Überprüfung ergab, dass es sich dabei um den zuvor in Konstanz entwendeten Citroen handelte. Ein Abschleppdienst verbrachte den Wagen auf einen nahen gelegenen Parkplatz.

Zeugen, die am Samstagabend sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugdiebstahl gemacht haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

