Unbekannte haben es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ortsteil Nendingen auf unverschlossen abgestellte Autos abgesehen.

Gegen 02:15 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass in der Straße "Am Damm" sowie in der Industriestraße mehrere unbekannte Personen versuchten, Garagen und abgestellte Autos zu öffnen. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung blieb ohne Erfolg.

Ermittlungen ergaben, dass die unbekannten Täter mindestens fünf unverschlossen geparkte Autos geöffnet und durchwühlt hatten. Hinweise auf erlangtes Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 zu melden. Außerdem warnt die Polizei davor, Fahrzeuge - auch in Garagen - unverschlossen zu parken.

