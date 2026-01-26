Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 33-Jährigen mit über 1,8 Promille aus dem Verkehr gezogen (24.01.2026)

VS-Villingen (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Villingen hat am Samstagvormittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Gegen 10.30 Uhr kam den Polizisten auf dem Nordring 33-Jähriger mit einem Kia entgegen, der so weit auf die Gegenfahrbahn geriet, dass sie nach rechts ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Im Bereich des Habsburgerrings kontrollierten die Beamten den Mann, der starke Ausfallerscheinungen zeigte. Nachdem ein Urintest negativ verlief, ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille. Der 33-Jährige musste daraufhin neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

