POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken und ohne Führerschein unterwegs (23.01.2026)

Nach dem Hinweis einer Zeugin haben Beamten des Polizeireviers St. Georgen am Freitagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 20 Uhr teilte die Frau einen von Villingen in Richtung Unterkirnach vor ihr in Schlangenlinien fahrenden Wagen mit, der zudem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sei. Gegen 20.30 Uhr stellten die Polizisten den Ford Focus in der Sommerbergstraße fest. Bei der Überprüfung des 50 Jahre alten Fahrers ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille, was dazu führte, dass er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Nachdem der 50-Jährige zunächst angab, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben, stellte sich schließlich heraus, dass er noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

