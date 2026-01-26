Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) 8-Jähriger bei Unfall verletzt (25.01.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein Junge hat bei einem Unfall auf der Straße "Marktplatz" am Sonntagnachmittag Verletzungen erlitten. Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse aus Schönwald kommend in Richtung Neukirch. Auf Höhe der Hausnummer 15 wechselte ein auf dem Gehweg entgegenkommender 8-jähriger Radfahrer unvermittelt auf die Fahrbahn. Der 54-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasst den Jungen. Zum Glück verletzte er sich durch die Kollision vermutlich nur leicht. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

