Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A98, Stockach, Lkr. Konstanz) Nötigung im Straßenverkehr auf der A98 - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht (24.01.2026)

A98, Stockach (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der A98 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Hegau und Stockach-Ost zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Fahrzeugkolonne mit eingeschalteter Warnblinkanlage in Fahrtrichtung Lindau und reduzierte hierbei die Geschwindigkeit auf etwa 60 bis 70 km/h herab. Außerdem verhinderten sie durch Nebeneinanderfahren und wiederholten Spurwechseln ein sicheres Überholen des nachfolgenden Verkehrs. Durch das Verhalten wurden mehrere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und gefährdet.

Die Fahrzeugkolonne konnte im weiteren Verlauf durch mehrere Streifenwagenbesatzungen festgestellt und auf der L194 zwischen Stockach-Winterspüren und Mahlspüren im Tal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Beteiligten gaben an, sich auf dem Weg zu einer Hochzeitsveranstaltung zu befinden.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte, die durch das Fahrverhalten der Kolonne behindert oder gefährdet wurden, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 / 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell