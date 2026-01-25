Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Festnahme nach Verdacht des Diebstahls, Bedrohung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte (24.01.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Ein 40-jähriger Mann meldete am Samstagmittag gegen 13:45 Uhr der Polizei, dass er einen 29-jährigen Tatverdächtigen dabei beobachtet habe, wie dieser offenbar versuchte einen geparkten Pkw in der Friedrichstraße zu öffnen. Nachdem sich der Tatverdächtige vom Fahrzeug entfernte, verfolgte der Zeuge diesen fußläufig und setzte gleichzeitig den Notruf ab.

Im Verlauf der Verfolgung bedrohte der 29-Jährige den Anzeigeerstatter verbal und zeigte dabei ein ausgeklapptes Multitool (Leatherman) vor. Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen in der Luisenstraße stellen. Beim anschließenden Versuch, den Mann zu fesseln, leistete dieser Widerstand und versetzte einem 23-jährigen Polizeibeamten einen Ellenbogenschlag gegen den Kopf.

In der Folge brachten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen zu Boden. Dabei gelang es diesem kurzzeitig, sich loszureißen und zu flüchten. Der 23-jährige Polizeibeamte nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann erneut zu Boden bringen. Hierbei stürzte der Polizeibeamte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der Tatverdächtige konnte schließlich vorläufig festgenommen und gefesselt werden.

Der Polizeibeamte wurde bei der Festnahme verletzt und musste in einer örtlichen Klinik behandelt werden. Dienstunfähigkeit trat ein. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls leicht verletzt und nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Die Halterin des betroffenen Fahrzeugs konnte im Nachgang erreicht werden. Es stellte sich heraus, dass aus dem Pkw nichts entwendet worden war.

Der Einsatz wurde in sozialen Medien öffentlichkeitswirksam dargestellt. Dort wurde unter anderem behauptet, eine psychisch erkrankte Person laufe bewaffnet mit einem Messer durch Bad Dürrheim. Diese Darstellung wurde durch das Polizeipräsidium Konstanz richtiggestellt.

Der 29-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

