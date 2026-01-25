Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) 52-jährige Jeep-Fahrerin nimmt Streifenwagen die Vorfahrt - Zeugen gesucht (24.01.2026)

Wehingen (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 13:25 Uhr in der Gosheimer Straße, auf Höhe eines Discounters, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Jeep und einem Streifenwagen.

Eine 52-jährige Frau fuhr mit ihrem Jeep vom Parkplatz eines Discounters auf die Gosheimer Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Gosheim kommenden Streifenwagens, der unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Da sich der Streifenwagen auf dem Weg zu einem dringlichen Einsatz befand, setzte dieser die Fahrt nach einer kurzen Verständigung mit der Fahrzeuglenkerin fort. Die Unfallaufnahme erfolgte anschließend durch den Verkehrsdienst Zimmern.

Zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter der Telefonnummer 0741 348790 zu melden

