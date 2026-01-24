Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Pkw prallt gegen Leitplanke, Fahrer flüchtet vom Unfallort, Zeugensuche (23.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitagabend, 23.01.26, gegen 22:00 Uhr, verunfallte ein Mercedes-Benz E-Klasse auf der B33 in Höhe Flugplatz. Das Fahrzeug, welches stadteinwärts unterwegs war, kollidierte mehrfach mit der Leitplanke und kam querstehend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze Zeit später meldete sich der vermeintliche Fahrer vom Gelände einer nahegelegenen Tankstelle. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob er tatsächlich auch der Fahrer des Unfallfahrzeugs war. Zur Aufhellung des Sachverhalts werden Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben oder aber durch das ungesicherte Fahrzeug gefährdet wurden. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Konstanz, Tel.: 07531/9950.

