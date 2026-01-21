Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nachtragsmeldung: Unklare Gefahrenlage - Messungen der Feuerwehr ergeben keine Hinweise auf Gefahrstoffe (21.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Wessenbergstraße aufgrund einer zunächst unklaren Gefahrenlage zu einem Großeinsatz von Rettungskräften gekommen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6201199).

Gegen 16.40 Uhr erlitten mehrere Personen im Kulturzentrum durch den Austritt eines zunächst unbekannten Stoffes Reizungen der Atemwege. Nachdem die tatsächliche Situation vor Ort zunächst nicht klar war, rückten zahlreiche Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aus. Vorsorglich wurde der Bereich auf und um den Münsterplatz abgesperrt und das betroffene und die angrenzenden Gebäude geräumt. Mitarbeitende des Rettungsdienstes richteten im Münster eine Verletztensammelstelle ein. Nach derzeitigem Stand wurden 15 Personen leicht verletzt, drei Personen kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Gegen 20.20 Uhr gab die Feuerwehr schließlich Entwarnung, da sämtliche Messungen keine Hinweise auf Gefahrstoffe ergaben.

Infolgedessen löste die Polizei die Absperrungen gegen 20.45 Uhr auf und gab die geräumten Bereiche wieder frei.

Was die Atemwegsreizungen schlussendlich ausgelöst hat, war nicht feststellbar.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell