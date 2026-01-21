Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unklare Gefahrenlage - Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr derzeit im Bereich des Münsterplatzes mit einem Großaufgebot im Einsatz (21.01.2026)

Konstanz (ots)

Aufgrund einer unklaren Gefahrenlage ist der Bereich des und um den Münsterplatz aktuell wegen eines Großeinsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften gesperrt. Vermutlich kam es im Kulturzentrum aus bislang unbekannter Ursache zum Austritt eines noch unbekannten Stoffes. Mehrere Personen erlitten dadurch Verletzungen. Die Feuerwehr ermittelt mittlerweile innerhalb des Gebäudes bezüglich des Stoffes.

Die Polizei bittet darum, den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten und außerhalb des abgesperrten Bereichs zu bleiben.

