Polizeipräsidium Südhessen
Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kriminelle machen Beute mit Whatsapp-Betrugsmasche
Polizei warnt und gibt Tipps

Griesheim (ots)

"Hallo Mama, hallo Papa! Ich habe eine neue Handynummer - Ich brauche eure Hilfe!" - so ähnlich lautete der Beginn einer WhatsApp-Betrugsmasche, die am Sonntagmittag (18.1.), gegen 15 Uhr, in Geldüberweisungen mündete.

Erneut haben Kriminelle den Messenger-Dienst "WhatsApp" genutzt und Beute gemacht. In diesem Fall gaben sich die noch unbekannten Täter als die Tochter aus. Mit der Geschichte, dass dringende Überweisungen getätigt werden müssten, die sie selbst aufgrund des defekten Smartphones nicht bewerkstelligen könnten, brachten sie eine 69-jährige Seniorin aus Griesheim dazu, mehrere Tausend Euro an ihr vermeintliches Kind zu überweisen. Im Anschluss flog der Schwindel auf und die Polizei wurde informiert.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Kriminelle versuchen stets, Ihre Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft auszunutzen. Seien Sie demnach misstrauisch, insbesondere dann, wenn vermeintliche Notlagen und Geldforderungen ins Spiel kommen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Wenden Sie sich an Freunde, Bekannte oder Familienangehörige und überprüfen Sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt. Speichern Sie unbekannte Nummern nicht automatisch ab, nur weil Ihnen vorgegaukelt wird, es handele sich um eine bekannte Person. Setzen Sie sich im Zweifel umgehend mit der Polizei in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
  • 20.01.2026 – 10:13

    POL-DA: Groß-Zimmern: Einbrecher erbeuten Schmuck / Kriminalpolizei ermittelt

    Groß-Zimmern (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (19.1.), zwischen 8 und 14.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Uhren. Mit ihrer Beute suchten sie im ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:12

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Am Montag (19.01.) wurde zwischen 13 bis 19 Uhr in eine Wohnung in der Gerhard-Hauptmann-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten dabei ein Terrassenfenster der im Erdgeschoss des Hauses befindlichen Wohnung auf und durchsuchte darin alle Räume nach Diebesgut. Fündig wurden sie dabei nach ersten Feststellungen der Bewohnerin offenbar nicht und flüchteten wieder in unbekannte Richtung. Eine ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:09

    POL-DA: Griesheim: Einbrecher haben Mehrfamilienhaus im Visier / Zeugen gesucht

    Griesheim (ots) - Am Montag (19.1.), in der Zeit zwischen 6.30 und 17.30 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gellgasse ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Turnschuhe. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
