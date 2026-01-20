PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher haben Mehrfamilienhaus im Visier
Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Am Montag (19.1.), in der Zeit zwischen 6.30 und 17.30 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gellgasse ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Turnschuhe. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:08

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Snackautomaten aufgebrochen

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - In der Ginsheimer Straße haben bisher Unbekannte in der Nacht zum Montag (20.01.) drei Snackautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die in einem Betriebsgebäude aufgestellten Automaten, wurden durch die Täter aufgehebelt und dadurch beschädigt. Die aus den Geräten gezogenen und danach geleerten Geldkassetten wurden durch die Polizei in einem Mülleimer in der ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:06

    POL-DA: Lorsch: Gestohlene Kennzeichen, kein Führerschein und Drogen gefunden

    Lorsch (ots) - Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen ist bei einer Kontrolle am Montag (19.01.) an der Rastanlage Lorsch-Ost an der A67 ein Volkswagen aufgefallen, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus war das Auto nicht versichert. Der Fahrer, ein 24 Jahre alter Mann dem Kreis Offenbach und sein Beifahrer, ein 27-jähriger aus ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:04

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kindergarten / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntagabend (18.1.), 18 Uhr, und Montagmorgen (19.1.), 7 Uhr, einen Kindergarten in der Emilstraße ins Visier. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang ins Innere des Gebäudes und durchwühlten mehrere Räume. Sie entwendeten unter anderem ein Laptop und eine Kaffeevollautomaten. Danach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren