Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher haben Mehrfamilienhaus im Visier

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Am Montag (19.1.), in der Zeit zwischen 6.30 und 17.30 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gellgasse ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Turnschuhe. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell