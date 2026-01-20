POL-DA: Griesheim: Einbrecher haben Mehrfamilienhaus im Visier
Zeugen gesucht
Griesheim (ots)
Am Montag (19.1.), in der Zeit zwischen 6.30 und 17.30 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gellgasse ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Turnschuhe. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.
