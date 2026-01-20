Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbrecher erbeuten Schmuck

Kriminalpolizei ermittelt

Groß-Zimmern (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (19.1.), zwischen 8 und 14.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Uhren. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell