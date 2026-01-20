PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbrecher erbeuten Schmuck
Kriminalpolizei ermittelt

Groß-Zimmern (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (19.1.), zwischen 8 und 14.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Uhren. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:12

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Am Montag (19.01.) wurde zwischen 13 bis 19 Uhr in eine Wohnung in der Gerhard-Hauptmann-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten dabei ein Terrassenfenster der im Erdgeschoss des Hauses befindlichen Wohnung auf und durchsuchte darin alle Räume nach Diebesgut. Fündig wurden sie dabei nach ersten Feststellungen der Bewohnerin offenbar nicht und flüchteten wieder in unbekannte Richtung. Eine ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:09

    POL-DA: Griesheim: Einbrecher haben Mehrfamilienhaus im Visier / Zeugen gesucht

    Griesheim (ots) - Am Montag (19.1.), in der Zeit zwischen 6.30 und 17.30 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gellgasse ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Turnschuhe. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:08

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Snackautomaten aufgebrochen

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - In der Ginsheimer Straße haben bisher Unbekannte in der Nacht zum Montag (20.01.) drei Snackautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die in einem Betriebsgebäude aufgestellten Automaten, wurden durch die Täter aufgehebelt und dadurch beschädigt. Die aus den Geräten gezogenen und danach geleerten Geldkassetten wurden durch die Polizei in einem Mülleimer in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren