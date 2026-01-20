POL-DA: Groß-Zimmern: Einbrecher erbeuten Schmuck
Kriminalpolizei ermittelt
Groß-Zimmern (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (19.1.), zwischen 8 und 14.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Uhren. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.
Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell