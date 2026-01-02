PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Partner mit der kalten Schnauze sucht sein zu Hause

POL-PIOPP: Partner mit der kalten Schnauze sucht sein zu Hause
Nierstein (ots)

Am 02.01.2026 gegen 12:00 Uhr werden Anwohner in Nierstein auf einen freilaufenden Husky in der Pestalozzistraße aufmerksam.

Der Rüde wird daraufhin auf die Polizeidienststelle nach Oppenheim gebracht, wo er aktuell seinen Dienst als Wachhund verrichtet.

Die Besitzer werden gebeten sich zeitnah telefonisch bei der Polizei in Oppenheim zu melden um den Hund hier abzuholen.

Rückfragen oder Hinweise zum Besitzer bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 - 65 34 550 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

