Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht und Falschfahrer

Nackenheim / Bodenheim (ots)

Am frühen Morgen des 29.12.2025 zwischen 06:00 und 06:30 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der B9 gemeldet. Der PKW soll auf der Richtungsfahrbahn nach Worms in Fahrtrichtung Mainz gefahren sein. Nachdem die Richtungsfahrbahn kurzzeitig durch die Polizei gesperrt worden war, konnte der PKW mit dem 59-jährigen Fahrer schlussendlich auf einem Tankstellengelände an der B9 stehend festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zu Folge sei dem Fahrer während der Fahrt schlecht geworden und er habe sich plötzlich sehr benommen gefühlt. Hierdurch müsse er auf die falsche Richtungsfahrbahn gekommen sein. Bei der Begutachtung des PKW konnten frische Unfallspuren sowohl links- als auch rechtsseitig am Fahrzeug festgestellt werden, zu denen der Fahrer keine Angaben machen konnte. Durch die Polizei konnte bisher eine passende Unfallstelle ermittelt werden, die allerdings nur einen der Schäden erklärt. Es wird um Zeugenmeldung bezüglich eines möglichen weiteren Unfalls auf der Fahrstrecke Uelversheim - Oppenheim - Nackenheim - Bodenheim gebeten. Diese melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Oppenheim, Tel.: 06131-65 34550

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 / 65 34550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

