Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Montag (19.01.) wurde zwischen 13 bis 19 Uhr in eine Wohnung in der Gerhard-Hauptmann-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten dabei ein Terrassenfenster der im Erdgeschoss des Hauses befindlichen Wohnung auf und durchsuchte darin alle Räume nach Diebesgut. Fündig wurden sie dabei nach ersten Feststellungen der Bewohnerin offenbar nicht und flüchteten wieder in unbekannte Richtung. Eine Nachbarin konnte berichten, dass ihr bereits am Samstag (17.01.) ein Mann vor dem Hauseingang aufgefallen wäre. Als der Mann die Nachbarin bemerkte, soll er in Richtung Immanuel-Kant-Straße weggegangen sein. Den Mann konnte die Nachbarin beschreiben, er soll eine Kapuze auf dem Kopf und eine südländische und schlanke Erscheinung gehabt haben. Zudem hatte er einen dunklen Kinnbart und trug an dem Tag eine Winterjacke, Jogginghose und Schuhe, alles ebenfalls in einer dunklen Farbe. Ob die Person etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das K21/22 in Rüsselsheim sucht nun nach den Einbrechern und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell