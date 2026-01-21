Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) 51-jähriger Waldarbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt (21.01.2026)

Wehingen (ots)

Bei Waldarbeiten ist es am Mittwochmorgen in einem Waldgebiet bei Harras zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Waldarbeiter war gegen 10:00 Uhr mit dem Ausästen einer zuvor gefällten Fichte beschäftigt, als eine daneben befindliche, vermutlich morsche Fichte oberhalb des Wurzelstocks brach und umstürzte. Der Baum fiel auf den 51-Jährigen, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Nach der Erstversorgung vor Ort, bei welcher auch die Freiwillige Feuerwehr sowie die Bergwacht zum Einsatz kamen, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

