Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald, B 500

Schwarzwald Baar Kreis) Auto contra Bus (20.01.2026)

Schönwald im Schwarzwald - B 500 (ots)

Ein ungleiches Kräfteverhältnis hat am Dienstag, gegen 14 Uhr, zu einem erheblichen Sachschaden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 500 zwischen Furtwangen und Schönwald geführt. Ein 20-Jähriger verlor in Richtung Schönwald fahrend in einer Kurve die Kontrolle über seinen Toyota. Diese erlangte er nicht wieder und geriet auf die Gegenfahrbahn auf der ihm ein Bus entgegenkam. Der Toyota prallte seitlich gegen den Bus wodurch ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro entstand. Weder der junge Mann, noch der 46-Jährige Busfahrer verletzten sich. Über verletzte Fahrgäste ist der Polizei nichts bekannt geworden. Das Auto war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

