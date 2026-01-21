Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Lastwagen mit Arbeitsbühne kippt um - etwa 60.000 Euro Sachschaden (20.01.2026)

Schramberg (ots)

Ein umgekippter Lastwagen mit Arbeitsbühne hat am Dienstagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr, Landratsamt und Polizei ausgelöst.

Gegen 14:30 Uhr war der Lastwagen mit Arbeitsbühne im Ortsteil Tennenbronn zur Auswechslung von Strommasten im Einsatz. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, versuchte ein 35-jähriger Mitarbeiter der Netzausbaufirma, mit dem Lastwagen einen Abhang hinaufzufahren. Dabei verlor er aufgrund der Glätte die Kontrolle über seinen MAN, welcher ins Rutschen geriet und schließlich zur Seite kippte.

Da aus dem Fahrzeug Kraftstoff sowie Öl austraten, musste der Tank durch die Freiwillige Feuerwehr leergepumpt werden. Außerdem wurde an einem nahegelegenen Bachlauf vorsorglich eine Ölsperre errichtet. Ein Mitarbeiter der Umweltbehörde des Landratsamtes Rottweil kam vor Ort, um die umweltrechtlichen Maßnahmen zu koordinieren.

Für die umfangreichen Bergungsmaßnahmen eines Abschleppunternehmens sperrte die Polizei die Straße "Hub" bis etwa 21:15 Uhr. Der Sachschaden am Lastwagen beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell