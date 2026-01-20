Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, L 440

Lkr. Tuttlingen) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (20.01.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Auto gekommen. Ein 27-jähriger Mann war gegen 7:15 Uhr mit seinem Hyundai auf der Landesstraße 440 von Eigeltingen kommend nach Neuhausen ob Eck unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der Wagen ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrbahn von der Straße ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 27-Jährige konnte sein Auto eigenständig verlassen und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

