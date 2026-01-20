Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, L 438

Lkr. Tuttlingen) Unfall: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich (19.01.2026)

Mahlstetten (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Auto gekommen. Ein 18-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem MINI auf der Landstraße 438 von Böttingen in Richtung Dürbheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige konnte sein Auto eigenständig verlassen und zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

