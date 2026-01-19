POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Audi angefahren und geflüchtet (14.01.2026)
Blumberg (ots)
2.000 Euro Schaden hat am Mittwoch im Zeitraum, zwischen 6 Uhr und 15 Uhr, ein Unbekannter in der Weiherdammstraße hinterlassen. In seinem Wagen kollidierte er mit einem geparkten schwarzen Audi auf Höhe der Hausnummer 7. Anschließend verließ er verbotenerweise die Unfallstelle. Nach ihm sucht nun der Polizeiposten Blumberg und nimmt, unter der Nummer 07702 41066, Hinweise entgegen.
