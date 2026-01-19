PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, B 31
Schwarzwald Baar Kreis) NACHTRAGSMELDUNG: Unfallbeteiligter verstorben (18.01.2026)

Bräunlingen - B 31 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 15.01.2026 auf der Bundesstraße 31 hat sich ein 70-Jähriger so schwerer Verletzungen zugezogen, dass er diesen am Sonntag erlag.

Zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6197322

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

