Radolfzell (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Kneippstraße einzubrechen. Die Täter machten sich mit Gewalt an einem Fenster im Erdgeschoss zu schaffen, konnten dieses jedoch schlussendlich nicht öffnen, so dass das Haus nicht betreten ...

mehr