Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, B 31

Schwarzwald-Baar-Kreis) Audi kracht frontal mit Lastwagen zusammen: Zwei Schwerverletzte und etwa 90.000 Euro Sachschaden (15.01.2026)

Bräunlingen (ots)

Zwei schwer verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 31 ereignet hat. Ein 70-jähriger Mann war gegen 13:30 Uhr von Hüfingen in Richtung Freiburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer mit seinem Audi in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 59-Jährigen kollidierte. Der Lkw kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und kippte zur Seite.

Der 70-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr befreite ihn und übergab den Mann mit schweren Verletzungen dem Rettungsdienst. Auch der Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt. Rettungswagen brachten beide Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sperrte in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Hüfingen die B 31 zwischen Hüfingen und Döggingen in beide Fahrtrichtungen. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell