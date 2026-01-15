Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf: Polizei bittet um Hinweise (14.01.2026)

Trossingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Straße "Am Stadtgarten" gekommen. Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 09:00 Uhr brachen Unbekannte den Automaten auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 zu melden.

