Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Singen) Unfall - Autofahrer übersieht Mädchen auf Cityroller (14.01.2026)

Stockach (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Richard-Wagner-Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Kind verletzt worden ist. Ein 58-jähriger Opelfahrer war auf der Tuttlinger Straße in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. An der Einfahrt zum Parkplatz des Amtsgerichts bog er nach rechts ab und übersah dabei eine 9-Jährige, die mit einem Cityroller auf dem Gehweg entgegenkam. Das Mädchen stieß frontal mit dem Auto zusammen, erlitt dabei aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 9-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell