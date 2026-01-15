Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - jungen Männer gefährden Fußgängerin (13.01.2026)

Singen (ots)

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen ermittelt gegen zwei junge Männer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der Anton-Bruckner-Straße am Montagabend. Gegen 20.40 Uhr teilte eine 28-jährige Frau mit, dass sie auf Höhe der Wiederholdstraße gerade beinahe von einem Auto erfasst worden sei. Während sie auf die Straße trat, hörte die 28-Jährige plötzlich lautstarke Motorengeräusche. In der Folge gelang es ihr gerade noch rechtzeitig einen Sprung zurück zu machen, ehe zwei hochmotorisierte Autos ungebremst, mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander - ein Audi S5 auf der rechten Fahrspur, ein Mercedes AMG entgegen der Fahrtrichtung linksseitig der dortigen Verkehrsinsel - in Richtung Uhlandstraße an ihr vorbeifuhren. Auf Höhe der Uhlandstraße überholte der Mercedes den Audi, da Verkehr entgegenkam. Im Rahmen sofortiger Fahndung und Ermittlungen, kamen die Beamten des Polizeireviers Singen zwei jungen Männern im Alter von 18 und 21 Jahren auf die Spur, die schließlich zweifelsfrei als Fahrer der beiden beteiligten Autos identifiziert werden konnten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Polizisten die Führerscheine der beiden jungen Männer.

Sie müssen sich in einem Strafverfahren für ihr Verhalten verantworten.

Zeugen des mutmaßlichen Autorennens werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden.

