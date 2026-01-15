Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Imbissbude beschädigt (14.01.2026)

VS-Villingen (ots)

In den Abendstunden des Mittwochs hat eine Autofahrerin, gegen 20:30 Uhr, mit ihrem Ford eine Imbissbude beschädigte. Sie parkte ihren Wagen in der Nähe des Imbisses an der Straße "Neuer Markt". Als sich die 48-Jährige von ihrem Auto entfernte rollte dieses gegen die Imbissbude und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Dies hatte eine Führerscheinbeschlagnahme und Blutentnahme zur Folge.

