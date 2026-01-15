Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Apotheke im Kaufland (13./14.01.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft in der Georg-Fischer-Straße einzubrechen. Die Täter machten sich gewaltsam an der Außeneingangstür der Apotheke im Kaufland zu schaffen, gelangten jedoch nicht in die Innenräume. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die zwischen 22 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges im Bereich des Kauflands beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher(s) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell