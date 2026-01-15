PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Anselfingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Unterdorfstraße (14.01.2026)

Engen, Anselfingen (ots)

Am Mittwochmittag hat ein Unbekannter versucht in ein Wohnhaus in der Unterdorfstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr versuchte der Täter die Haustür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Unterdorfstraße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren