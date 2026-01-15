Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Anselfingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Unterdorfstraße (14.01.2026)

Engen, Anselfingen (ots)

Am Mittwochmittag hat ein Unbekannter versucht in ein Wohnhaus in der Unterdorfstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr versuchte der Täter die Haustür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Unterdorfstraße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell