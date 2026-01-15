Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unbekannter begrapscht Frau in Einkaufsmarkt (13.01.2026)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Am Dienstagabend ist es in einem Einkaufsmarkt "Auf der Höhe" zu einer sexuellen Belästigung einer Frau gekommen. Gegen 18.30 Uhr befand sich die 30-Jährige in der Obst- und Gemüseabteilung, als ihr ein Unbekannter plötzlich an den Po fasste. Anschließend "verfolgte" der Mann die Frau durch und schließlich aus dem Laden, ehe er davonlief.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet mit schwarzer Wollmütze und gräulichem Schal. Zudem hatte er einen schwarzen Adidas Rucksack dabei.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell