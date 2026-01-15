Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter geht 13-Jährige an - Polizei sucht Zeugen (13.01.2026)

Eigeltingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag in einem Bus der Linie 400 zwischen Stockach und Eigeltingen ereignet hat. Gegen 12.35 Uhr fuhr eine 13-Jährige mit dem Sonderbus für Schüler in Richtung Volkertshausen, wobei sie sich auf den Platz links des Hintereingangs direkt an der Scheibe setzte. In Nenzingen stieg ein unbekannter Mann zu und setzte sich - trotz vieler anderer freier Plätze - direkt neben das Mädchen. Als die 13-Jährige ihn kurz vor der Haltestelle "Alte Post" in Eigeltingen bat aussteigen zulassen, verneinte der Mann. Auf nochmalige Bitte sie durchzulassen forderte er sie auf, über ihn drüber zu steigen. Als die 13-Jährige sich daraufhin versuchte an ihm vorbeizudrücken, packte sie der Mann am Hals und zog ihr Gesicht an seines. Den Mut des Mädchens offensichtlich unterschätzt, schlug sie ihm in der Folge mit der Faust ins Gesicht und flüchtete sich anschließend zum Busfahrer - der von dem Vorfall aufgrund lauter Musik nichts mitbekommen hatte - und anschließend nach Hause.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, dunkle Haare, Ziegenbart. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover mit Reißverschluss am Hals, einer dunklen Jogginghose mit Seitentaschen und hellen Schuhen. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent.

Während des Vorfalls soll sich neben einigen wenigen weiteren Schulkindern noch eine ältere Frau mit einem kleinen Kind in dem Bus befunden haben. Sowohl die Frau als auch die Kinder werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 mit dem Polizeirevier Stockach in Verbindung zu setzen.

