POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an der Bücherei und der Mindlestalhalle - Unbekannte werfen Scheiben ein - Polizei sucht Zeugen (16./19.01.2026)
Steißlingen (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte an der Mindlestalhalle und der Bücherei in der "Lange Straße" Sachschaden verursacht, in dem sie an beiden Gebäuden eine Scheibe mit Steinen einwarfen.
Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014 entgegen.
