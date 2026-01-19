PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an der Bücherei und der Mindlestalhalle - Unbekannte werfen Scheiben ein - Polizei sucht Zeugen (16./19.01.2026)

Steißlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte an der Mindlestalhalle und der Bücherei in der "Lange Straße" Sachschaden verursacht, in dem sie an beiden Gebäuden eine Scheibe mit Steinen einwarfen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren