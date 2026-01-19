Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, B33) Rotlicht missachtet, Randstein touchiert und auf Tankstelle Unfall gebaut (18.01.2026)

Konstanz, B33 (ots)

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen erst einen Rotlichtverstoß begangen und anschließend auf dem Gelände einer Tankstelle einen Unfall gebaut. Gegen 05.20 Uhr fuhr der 24-Jährige mit einem Peugeot von der Westtangente kommend in Richtung Innenstadt. An der Einmündung der Landesstraße 221 auf die Bundesstraße 33 missachtete er erst die Rot zeigende Ampel, machte kurz darauf plötzlich eine Vollbremsung, setzte seine Fahrt dann fort, wobei er mehrfach den Randstein touchierte. An der Tankstelle an der Reichenaustraße streifte der Kleinwagen beim Einfahren die Schaufensterscheibe des Gebäudes und fuhr gegen ein am Eingang stehendes Verkaufsregal. Beim Eintreffen der Polizei zeigte der 24-Jährige Anzeichen vorherigen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsums. Da er beide Tests ablehnte, nahmen ihn die Polizisten mit zur Blutentnahme. Der an der Tankstelle und dem Peugeot entstandene Schaden dürfte insgesamt im Bereich von rund 9.000 Euro liegen.

