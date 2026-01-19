POL-KN: (Neuhausen ob Eck
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Bäckereifiliale ein: Polizei bittet um Hinweise (16.01.2026)
Neuhausen ob Eck (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale im take-off Gewerbepark. Im Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 04:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Hintertür Zutritt zu den Geschäftsräumen. Die Täter durchsuchten die Bäckerei und öffneten einen Tresor sowie eine Geldkassette. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.
