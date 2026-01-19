Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus: Polizei bittet um Hinweise (17.01.2026)

Aldingen (ots)

Unbekannte sind am Samstag in ein Wohnhaus in der Straße "Im Eigenleh" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster auf der Rückseite des Wohnhauses Zutritt zu den Innenräumen, die Sie anschließend durchsuchten. Zeugen, die zur entsprechenden Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 zu melden.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutraler Vor-Ort-Beratung. Für den Landkreis Tuttlingen stehen die Berater unter der Telefonnummer 07461 941162 oder per E-Mail an konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell