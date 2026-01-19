Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen (17./18.01.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnacht sind unbekannte Täter in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der beiden Wohnungen des an einen landwirtschaftlichen Betrieb angebauten Gebäudes und erbeuteten dort Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

