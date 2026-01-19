Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Tafelladen (16./19.01.2026)

Singen (ots)

Über das vergangene Wochenende sind Unbekannte in ein Geschäft am Heinrich-Weber-Platz eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Tafelladens, entwendeten jedoch nichts.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell