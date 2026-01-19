PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Tafelladen (16./19.01.2026)

Singen (ots)

Über das vergangene Wochenende sind Unbekannte in ein Geschäft am Heinrich-Weber-Platz eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Tafelladens, entwendeten jedoch nichts.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

