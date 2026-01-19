Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Kneippstraße (15./19.01.2026)

Radolfzell (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Kneippstraße einzubrechen. Die Täter machten sich mit Gewalt an einem Fenster im Erdgeschoss zu schaffen, konnten dieses jedoch schlussendlich nicht öffnen, so dass das Haus nicht betreten wurde.

Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen im fraglichen Zeitraum nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei um zu erfahren ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

