Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, B 27

Lkr. Rottweil) Starkes Abbremsen führt zu Auffahrunfall: Eine Leichtverletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden (19.01.2026)

Deißlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person sowie erheblichem Sachschaden hat sich am Montagabend auf der Bundesstraße 27 ereignet. Ein 79-jähriger Mann war gegen 20:30 Uhr mit seinem Opel von Villingen-Schwenningen in Richtung Deißlingen unterwegs. Vermutlich, weil er sich verfahren hatte, bremste der Fahrer plötzlich stark ab. Eine nachfolgende 48-jährige Renault-Fahrerin konnte ein Auffahren nicht mehr verhindern. Durch die heftige Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

