Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) - Trunkenheit im Straßenverkehr: Polizei stoppt 58-jährigen Fahrradfahrer mit 2 Promille (19.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend hat die Polizei Tuttlingen einen deutlich alkoholisierten Fahrradfahrer gestoppt. Gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 58-jährigen Radfahrer auf der Weimarstraße und stellten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 2 Promille. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

