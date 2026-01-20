POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) - Trunkenheit im Straßenverkehr: Polizei stoppt 58-jährigen Fahrradfahrer mit 2 Promille (19.01.2026)
Tuttlingen (ots)
Am Montagabend hat die Polizei Tuttlingen einen deutlich alkoholisierten Fahrradfahrer gestoppt. Gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 58-jährigen Radfahrer auf der Weimarstraße und stellten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 2 Promille. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.
